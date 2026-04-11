05:44, 11 апреля 2026

Появились первые кадры вернувшихся на Землю астронавтов НАСА

Опубликованы первые кадры вернувшихся на Землю астронавтов НАСА
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сняло первые кадры вернувшихся на Землю астронавтов пилотируемой лунной миссии Artemis II — трансляция велась на YouTube.

Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю 11 апреля, капсула села в Тихом океане у побережья Сан-Диего около 03:16 по московскому времени. На борту находились Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и космонавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

Одноразовая сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion стартовала с площадки 39А Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) 2 апреля.

