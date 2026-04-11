Бабиш: Орбан всегда был на стороне национальных интересов Венгрии и ее граждан

Премьер-министр Виктор Орбан всегда защищал граждан своей страны и отстаивал ее национальные интересы. Об этом в социальной сети X написал глава чешского правительства Андрей Бабиш.

По его словам, он хочет выразить поддержку Орбану перед предстоящими выборами. Бабиш полагает, что в нынешние неспокойные времена наличие стабильного и надежного руководства важно как никогда. Кроме того, руководитель чешского правительства напомнил, что Орбан всегда боролся за сильную Европу, базирующуюся на принципах мира и обеспечивающую максимальную реализацию возможностей составляющих ее суверенных государств.

Есть версия, что правящая в Венгрии партия «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана может сформировать коалицию с ультраправой «Нашей Родиной» и остаться у власти. Однако по количеству голосов оппозиционная партия «Тиса» может занять первое место.