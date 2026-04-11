Провокации Киева в пасхальные праздники допустили

Лисняк: Киев готовит провокации в пасхальные праздники в Харьковской области

Киев готовит провокации в пасхальные праздники в Харьковской области. Об этом жителей предупредил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк в Telegram.

«Есть данные, что украинская сторона не исключает возможности совершить подобные действия в преддверии праздника — в том числе на территории Харьковской области с последующей попыткой обвинить в этом Россию», — заявил он.

ВГА особенно рекомендовала жителям 11 и 12 апреля по возможности оставаться дома, воздержаться от посещения мест массового скопления людей и перенести участие в публичных мероприятиях.

Ранее объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции вступило в силу.