Россияне бросились за одним видом кредитов

«Скоринг бюро»: В марте россияне взяли потребкредитов почти на 400 млрд рублей

В марте 2026 года в России выдача потребительских ссуд поднялась до максимальных с сентября 2024 года значений. Эти данные «Скоринг бюро» процитировало РИА Новости.

Оказалось, что за первый месяц весны россияне взяли этих займов на 390 миллиардов рублей. В сентябре 2024 года речь шла о почти 420 миллиардах.

Всего в марте этого года выдали 2,1 миллиона потребительских кредитов. Средний чек по такой ссуде достиг 183,4 тысячи рублей. Это на 5,6 процента больше, чем в феврале 2026 года.

Ранее стало известно, что в прошлом месяце суммарные объемы выдачи кредитов на приобретение автомобиля выросли примерно в полтора раза как в месячном, так и в годовом выражении. За отчетный период жители России набрали таких долгов на общую сумму в 156,4 миллиарда рублей.

В феврале 2026 года средний размер потребительского кредита в России вырос на 21,5 процента в месячном выражении и достиг 167,2 тысячи рублей.