В России резко выросла выдача одного вида кредитов

«Скоринг бюро»: Выдача автокредитов в России выросла в 1,5 раза в марте

По итогам марта 2026-го суммарные объемы выдачи автокредитов в России увеличились примерно в полтора раза как месячном, так и в годовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

За отчетный период россияне взяли кредиты на покупку машин на общую сумму в 156,4 миллиарда рублей, уточнили аналитики. В месячном выражении прирост составил 47 процентов, а в годовом — 52,6 процента.

Вместе с объемами выдачи резко увеличилось и количество одобрений такого вида займов, добавили эксперты. В марте показатель превысил 100 тысяч штук (плюс 46,1 процента к февралю и плюс 22,4 процента к марту 2025 года). За это время средний размер автокредита достиг 1,53 миллиона рублей, заключили в отраслевом бюро.

Подобная динамика фиксируется на фоне затяжного ослабления денежно-кредитной политики Центробанка. По итогам мартовского заседания совет директоров регулятора снизил ключевую ставку до 15 процентов годовых. Это отражается в том числе на рыночных ставках по автозаймам, которые при таком раскладе становятся более доступными.

Еще в конце прошлого года машину можно было приобрести в кредит под 13-14 процентов годовых, отмечал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Сейчас планка может быть еще ниже, поясняют эксперты.