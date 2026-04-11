15:31, 11 апреля 2026

Россиянка описала парки в Мексике фразой «парочки переплетаются руками и ногами»

Алина Черненко

Фото: Wirestock / Freepik

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и удивилась поведением местных жителей в парках. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснила, что в мексиканских парках люди не сидят на лавках, а лежат на траве. А ближе к вечеру там начинают появляться влюбленные пары.

«И вот тут мой внутренний воспитанный человек начинает слегка нервничать. Парочки не просто сидят рядом. Они лежат. Переплетаются руками и ногами. Обнимаются так, будто вокруг вообще никого нет», — такими фразами описала увиденное россиянка.

По ее словам, для мексиканцев это абсолютно нормальная часть жизни. Никто этим не возмущается, не выглядит шокированным и не делает им замечаний. Путешественница сделала вывод, что в Мексике у людей гораздо меньше невидимых границ, которыми в России любят окружать себя и детей.

«Иногда я думаю, что в этом есть какая-то очень простая, почти детская свобода. Та самая, которую нам когда-то запретили фразой "встань с земли немедленно"», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала католическую Пасху в Мексике фразой «хочешь — идешь по церквям, хочешь — по барам». По ее словам, в этой стране параллельно существуют две стороны праздника.

