Серия взрывов прозвучала в российском регионе

Около 10 взрывов прозвучало в Геленджике и Крымском районе Краснодарского края. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на жителей российского региона.

По словам очевидцев, серия взрывов прозвучала около 3:00 по местному времени (совпадает с московским). Также местные жители видели вспышки в небе со стороны Черного моря. Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские дроны. Официальной информации в данный момент нет.

Ранее серия взрывов прозвучала в Новороссийске. Очевидцы утверждали, что были слышны звуки, похожие на двигатель газонокосилки.