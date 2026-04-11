04:14, 11 апреля 2026

Серия взрывов прозвучала в российском регионе

Shot: Около 10 взрывов прозвучало в Геленджике и Крымском районе
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Около 10 взрывов прозвучало в Геленджике и Крымском районе Краснодарского края. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на жителей российского региона.

По словам очевидцев, серия взрывов прозвучала около 3:00 по местному времени (совпадает с московским). Также местные жители видели вспышки в небе со стороны Черного моря. Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские дроны. Официальной информации в данный момент нет.

Ранее серия взрывов прозвучала в Новороссийске. Очевидцы утверждали, что были слышны звуки, похожие на двигатель газонокосилки.

    Последние новости

    «ЕС нужны дополнительные страны». Зеленский назвал государства, которые помогут ЕС превзойти Россию на море, в небе и на суше

    Куклачев объяснил желание одиноких женщин заводить котов

    Нетаньяху получил важные указания от США

    ВС России выдавили ВСУ в Сумской области

    Инвестор спрогнозировал курс доллара на апрель–июнь

    Минпросвещения назвало дату выпускных в российских школах

    Серия взрывов прозвучала в российском регионе

    Спикер парламента Ирана предостерег США от обмана на переговорах

    Россиянам раскрыли способ накопления дополнительного миллиона к пенсии

    На Западе удивились одному решению Мелании Трамп

    Все новости
