Симоньян рассказала о начале комы Тиграна Кеосаяна

Симоньян: Кеосаян впал в кому после пневмонии из-за проблем с сердцем

Режиссер Тигран Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне проблем с сердцем, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Секрет на миллион».

За состоянием здоровья Кеосаяна постоянно наблюдали врачи, а сам он ежедневно проходил по 10 тысяч шагов, строго соблюдал прием лекарств и регулярно проходил обследования.

Весь день перед госпитализацией Кеосаян провел на ногах, а вечером приехал на день рождения к общей подруге, заявила Симоньян. По ее словам, уже на второй или третий день врачи сказали ей, что его мозг полностью поражен и шансов на восстановление нет.

Ранее Симоньян, которая продолжает бороться с раком, раскрыла причину своей болезни. Журналистка заявила, что у нее не было генетических предпосылок для развития онкологического заболевания, а страшный диагноз стал для нее полной неожиданностью.