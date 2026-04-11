Тревел-блогер описал представления мексиканцев о России фразой «снег, холод и медведи»

Российский тревел-блогер Александр побывал в Мексике и раскрыл представления местных жителей о его родине. Наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По словам путешественника, когда мексиканцы узнавали, что он и его девушка приехали в эту латиноамериканскую страну из России, их реакция почти всегда была одинаковая: сначала удивление, а потом — улыбка. Для многих из них Россия находится «почти на другой стороне планеты», добавил он.

«Я понял, что представления о России у людей примерно такие же, как у многих россиян о Мексике. Мы думаем, что тут картели, сомбреро, кактусы. Они думают про нас: снег, холод и медведи. Человеческая фантазия вообще любит упрощать мир», — такими фразами описал свой опыт общения с мексиканцами Александр.

Россиянин признался, что за все время поездки он ни разу не почувствовал какого-то особого отношения к себе из-за национальности. Для местных они с девушкой чаще всего представлялись просто путешественниками из очень далекой страны.

«А дальше все происходит как обычно. Люди задают вопросы. Мы задаем вопросы. Иногда вместе смеемся. И через пару минут становится понятно: на самом деле между нами гораздо больше общего, чем кажется, когда читаешь новости или споришь в интернете», — заключил автор публикации.

Ранее этот же тревел-блогер описал ночную жизнь в Мексике словами «есть районы, куда лучше не лезть». Однако если гулять в нормальных местах, атмосфера оказывается совсем другая, чем рисуют новости, добавил он.