В Москве пенсионера обманули на десятки миллионов рублей

В Москве пенсионера обманули на 30,7 млн рублей под предлогом замены счетчиков

Пенсионера из Москвы обманули на десятки миллионов рублей под предлогом замены счетчиков. Подробности раскрыла прокуратура столицы в Telegram.

65-летний россиянин не насторожился после звонка мошенников и договорился о дате визита специалиста, а затем озвучил поступивший СМС-код. Когда мужчина осознал, что совершил ошибку, и закончил диалог, ему стали приходить уведомления о взломе его кабинета в «Госуслугах» и номер телефона для обратной связи.

Пострадавший позвонил по направленному аферистами номеру и связался с женщиной, которая представилась сотрудницей Роскомнадзора. При этом мошенница заявила, что от имени пенсионера оформлена доверенность на распоряжение его денежными средствами и имуществом. Помимо этого, она сообщила, что в квартире мужчины будет проведен обыск с целью поиска незадекларированных купюр.

По указанию аферистов, которые позже также представлялись силовиками и сотрудниками госорганов, россиянин снял деньги со счетов и передал их курьерам. В результате семи встреч мужчина отдал преступникам 30,7 миллиона рублей.

Ранее в апреле россиянка добавилась в домовой чат и потеряла 12 миллионов рублей. 60-летняя жительница Королева в одном из мессенджеров присоединилась к группе, по оформлению похожей на домовой чат, и обнаружила там объявление о внеплановой проверке электросчетчиков.