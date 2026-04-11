В России подсчитали стоимость пасхального стола

РИА Новости: Праздничный стол на Пасху в России будет стоить почти тысячу рублей

Праздничный стол на Пасху, состоящий из кулича, творожной пасхи и куриных яиц, будет стоить россиянам почти тысячу рублей. Об этом сообщает РИА Новости, взяв за основу данные Росстата за февраль 2026 года.

По информации издания, общая средняя стоимость праздничных блюд составила 971,97 рубля: кулич с изюмом и глазурью, творожная пасха с изюмом и дюжина яиц. При этом дешевле всего оказались яйца: двенадцать штук обойдутся в среднем в 123,1 рубля.

При приготовлении блюд для расчетов брались классические рецепты. Стоимость кулича составила 364,9 рубля. Самыми дорогими его ингредиентами оказались сливочное масло (139 рублей) и изюм (64,5 рубля). Пасха же обошлась в 483,9 рубля. Дороже всего был творог (240 рублей), а также сливочное масло (139 рублей).

Накануне новогодних праздников стало известно, что праздничный стол обойдется россиянам в 10 тысяч рублей.