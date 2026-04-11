В России предупредили о провокациях ВСУ на Пасху

Депутат Госдумы Журавлев: Российским силам ПВО нельзя расслабляться на Пасху

Россия в Пасху будет настороже и во всеоружии, потому что ни одно перемирие с украинской стороной ни разу не оканчивалось тем, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не нарушили бы режим прекращения огня, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что Киев готовит провокации в пасхальные праздники в регионе. Он добавил, что за этим может последовать попытка обвинить во всем Россию.

Депутат отметил, что расслабляться в Пасху не стоит ни средствам противовоздушной обороны (ПВО) на российской территории, ни подразделениям, которые находятся на линии фронта. Он подчеркнул, что провокации вполне вероятны, и, зная, как ведут себя украинские войска, можно это утверждать со стопроцентной уверенностью.

«Для этого, собственно говоря, и принимаются российские условия: чтобы сделать вид, что все успокоилось, а потом ударить ничего не подозревающего противника. Повторюсь: так было всегда, и нет никаких оснований ожидать, что в нынешнюю Пасху вдруг что-то изменится», — заявил Журавлев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа усомнился в том, что президент Украины Владимир Зеленский сможет соблюсти пасхальное перемирие. Депутат отметил, что украинский глава, в отличие от российского лидера Владимира Путина, не контролирует свою армию.