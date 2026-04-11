В российском городе мальчик потерял пальцы и часть стопы после игры на танке-памятнике

16:15, 11 апреля 2026Россия

В Омске школьник потерял часть стопы и пальцы после игры на танке-памятнике
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Alexander Grishin / Russian Look / Globallookpress.com

В Омске 10-летний мальчик получил тяжелую травму на танке-памятнике и лишился части стопы и пальцев. Об этом сообщает Om1.ru

По данным издания, школьник травмировался, играя на танке-памятнике, расположенном у дома № 6 на улице 70 лет Октября. Как рассказала его мать, он залез на танк, а другие дети раскрутили дуло танка и ему зажало ногу. Прохожий помог ему освободиться. Мальчику была вызвана скорая помощь. По словам женщины, ранее дуло танка не двигалось, а недавно стало вращаться на 360 градусов.

Медики диагностировали переломы пальцев и стопы. В результате ребенку ампутировали три пальца и часть стопы.

Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске Свердловской области девятилетней школьнице, праздновавшей день рождения в батутном клубе «Пружина», оторвало палец.

