В США сделали заявление о гарантиях безопасности для Украины

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:15, 11 апреля 2026

NI: Украине придется согласиться на предлагаемые Западом гарантии безопасности
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Украине придется согласиться на гарантии безопасности, которые ей предлагают. С таким мнением выступил американский журнал The National Interest.

По мнению журналистов, в планах по обеспечению будущей безопасности Украины нет реального содержания. На самом деле гарантии являются только набором сценариев.

«В отсутствие институциональной и материальной основы ни Киев, ни Москва не могут воспринимать гарантии безопасности для Украины всерьез. <…> Тем не менее Украине, возможно, придется следовать "принципу надежды" и принять те гарантии, которые она может получить, а не те, в которых она нуждается», — отмечается в публикации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине нельзя преодолеть без гарантий безопасности для России. По его словам, европейцы готовы пойти на все, чтобы добиться «утопической цели — стратегического поражения России».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok