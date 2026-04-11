NI: Украине придется согласиться на предлагаемые Западом гарантии безопасности

Украине придется согласиться на гарантии безопасности, которые ей предлагают. С таким мнением выступил американский журнал The National Interest.

По мнению журналистов, в планах по обеспечению будущей безопасности Украины нет реального содержания. На самом деле гарантии являются только набором сценариев.

«В отсутствие институциональной и материальной основы ни Киев, ни Москва не могут воспринимать гарантии безопасности для Украины всерьез. <…> Тем не менее Украине, возможно, придется следовать "принципу надежды" и принять те гарантии, которые она может получить, а не те, в которых она нуждается», — отмечается в публикации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине нельзя преодолеть без гарантий безопасности для России. По его словам, европейцы готовы пойти на все, чтобы добиться «утопической цели — стратегического поражения России».