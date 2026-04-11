00:47, 11 апреля 2026

Лавров назвал отсутствующее звено для завершения конфликта на Украине

Лавров: Без гарантий безопасности для России украинский конфликт не преодолеть
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Конфликт на Украине нельзя преодолеть без гарантий безопасности для России. Отсутствующее звено для его завершения назвал глава российского МИДа Сергей Лавров, его заявление опубликовано на официальном сайте министерства.

«Теперь, когда на горизонте обозначилась перспектива политико-дипломатического урегулирования, Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения», — напомнил глава внешнеполитического ведомства РФ.

Лавров отметил, что никто в ЕС не сказал ни слова о гарантиях для России, при этом он готов предоставить их «режиму, который будет продолжать истреблять все русское, притеснять все венгерское, болгарское, румынское».

По словам министра иностранных дел, европейцы готовы пойти на все, в том числе на то, что противоречит их собственным идеалам и ценностям, лишь бы добиться «утопической цели — стратегического поражения России».

Ранее Лавров раскрыл статус переговоров России и США по Украине. Он уточнил, что они продолжаются в закрытом и конфиденциальном формате.

