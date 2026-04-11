02:23, 11 апреля 2026Мир

В Великобритании раскрыли время ухода в отставку Стармера

Гэллоуэй: Стармер уйдет в отставку уже в мае из-за провала его партии на выборах
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Joe Giddens / Reuters

Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в разговоре с РИА Новости раскрыл время ухода в отставку премьер-министра Британии Кира Стармера.

Гэллоуэй уверен, что Стармер уже в мае текущего года покинет свой пост, сразу по итогам выборов в местные органы власти, а также в региональные парламенты в Шотландии и Уэльсе.

«Результаты для Лейбористской партии в Шотландии и Уэльсе будут еще хуже, чем катастрофа на местных выборах, и в партии ждут подходящий момент, чтобы избавиться от Стармера», — заявил Гэллоуэй.

Помимо всего прочего, Стармера, по словам Гэллоуэйя, ждет не только катастрофический результат на местных выборах, но и скандальный судебный процесс с молодыми людьми из Украины, которые обвиняются в поджоге его дома.

Ранее Кир Стармер пожаловался на президента России Владимира Путина и на главу Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа.

