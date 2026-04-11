00:10, 11 апреля 2026Россия

Великая суббота в 2026 году: что можно и нельзя делать, приметы

Вера Павлова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сегодня, 11 апреля, отмечается Великая суббота — последний день Страстной седмицы, канун Пасхи, Светлого Христова Воскресения. В этот день верующие вспоминают о сошествии Иисуса в ад ради спасения душ праведников — согласно Библии, только после этого истинно верующие смогли попасть в рай. «Лента.ру» рассказывает о традициях и приметах Великой субботы.

Суть Великой Субботы

Великая суббота — день тишины перед Пасхой, церковная служба сегодня посвящена пребыванию Христа во гробе. Душа его в это время спустилась в ад: там Иисуса возвестил победу жизни и рассказал праведникам, что их мучения приближаются к концу -— Христос пришел, чтобы вывести их души в рай.

Из ада в числе прочих праведников он забрал Адама и Еву.

Особенности службы в церкви в Великую субботу

В этот день в храмах проходит литургия Василия Великого, там читают 15 паремий — это тексты Ветхого Завета с пророчествами о Христе и его искупительной жертве.

Одна из главных традиций в Великую субботу — крестить оглашенных, то есть людей, которые готовятся принять водное крещение.

Также в этот день начинается пасхальное празднование, правда не так широко, как на саму Пасху. Во время пения стихов, посвященных Воскресению Христа, священники облачаются в светлые праздничные одежды.

Затем ночью совершатся еще одна особая служба — полунощница. В конце священнослужители молча переносят плащаницу в алтарь, где она пролежит 40 дней, до праздника Вознесения. После полунощницы начинается крестный ход вокруг храма — он предвещает начало Пасхи.

Что можно делать в Страстную субботу

Поститься. В этот день принято есть горячую пищу без масла, а с наступлением Пасхи все запреты в пище снимаются.

Посещать храм. В этот день, до вечерней службы, следует поклониться плащанице и помолиться перед ней.

Готовиться к Пасхе: красить яйца, печь куличи, готовить творожную пасху (но без шумных гуляний).

Освящать куличи. В храмах в Страстную субботу проходит освящение куличей, яиц и других пасхальных блюд (обычно утром или вечером).

Что нельзя делать в Страстную субботу

Шуметь, веселиться, употреблять мясо, яйца, молоко и алкоголь. Пост продолжается до Пасхи, так что в Великую субботу еще действуют ограничения.

Работать по дому и заниматься рукоделием. Считается, что такие дела лучше завершить до субботы.

Красить яйца и печь куличи, если это мешает посещению церкви. Главное в этот день — посетить храм и помолиться, приготовление еды — это второстепенное занятие.

Ссориться и злиться. В Великую субботу важно сохранять мир в душе.

Народные приметы

  • В Великую субботу нужно помириться со всеми, с кем были в ссоре, простить обиды и самому попросить прощения.
  • В этот день нельзя отдавать ничего из дома — вместе с вещью можно лишиться благополучия и здоровья.
  • В воду для умывания следует положить освященное яйцо — это подарит молодость и красоту.
  • Какая погода стоит на Великую субботу, таким будет и лето.
  • Свадьба в Великую субботу сулит скорый развод.

