Во Франции мужчина запер девятилетнего сына в фургоне на год

Во Франции полиция спасла девятилетнего мальчика, которого отец запер в фургоне более чем на год. Об этом сообщает BFM TV.

Сосед семьи услышал шум из припаркованного во дворе фургона и вызвал полицию. Внутри правоохранители увидели голого ребенка, который лежал под одеялом среди экскрементов. Он был бледным и истощенным.

Ребенка экстренно увезли в больницу. По словам самого мальчика, в фургоне он находился с декабря 2024 года. 43-летний отец рассказал, что спрятал сына от женщины, которая якобы хотела отправить его в психбольницу.

