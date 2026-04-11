Во Франции мужчина запер девятилетнего сына в фургоне на год

Во Франции полиция спасла девятилетнего мальчика, которого отец запер в фургоне более чем на год. Об этом сообщает BFM TV.
Сосед семьи услышал шум из припаркованного во дворе фургона и вызвал полицию. Внутри правоохранители увидели голого ребенка, который лежал под одеялом среди экскрементов. Он был бледным и истощенным.
Ребенка экстренно увезли в больницу. По словам самого мальчика, в фургоне он находился с декабря 2024 года. 43-летний отец рассказал, что спрятал сына от женщины, которая якобы хотела отправить его в психбольницу.
