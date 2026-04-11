Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:09, 11 апреля 2026Мир

Во Франции мужчина запер девятилетнего сына в фургоне на год

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Во Франции полиция спасла девятилетнего мальчика, которого отец запер в фургоне более чем на год. Об этом сообщает BFM TV.

Сосед семьи услышал шум из припаркованного во дворе фургона и вызвал полицию. Внутри правоохранители увидели голого ребенка, который лежал под одеялом среди экскрементов. Он был бледным и истощенным.

Ребенка экстренно увезли в больницу. По словам самого мальчика, в фургоне он находился с декабря 2024 года. 43-летний отец рассказал, что спрятал сына от женщины, которая якобы хотела отправить его в психбольницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok