19:31, 10 апреля 2026Силовые структуры

Российские полицейские спасли жизнь 11-месячному ребенку

В Петербурге сотрудники ДПС через пробки довезли задыхающегося ребенка до врачей
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: МВД РФ

В Санкт-Петербурге сотрудники ДПС помогли спасти жизнь 11-месячного ребенка. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службе Главного управления МВД по городу и Ленобласти.

Согласно сообщению, к дежурившему экипажу подъехала машина. Из нее выбежала взволнованная женщина с младенцем на руках и объяснила правоохранителям, что ее ребенок случайно проглотил мелкий предмет и начал задыхаться, а она пытается отвезти его в больницу, но боится не успеть из-за пробок.

Патрульные посадили мать с ребенком к себе в машину и, включив сирены и мигалки, доставили их за считанные минуты в Детскую городскую больницу № 5. Там ребенку оказали помощь.

Женщина позже поблагодарила полицейских, которые проявили неравнодушие и быстро среагировали в опасной для жизни ребенка ситуации.

Ранее сотрудники ДПС спасли найденного на трассе краснокнижного хищника. Сове оказали помощь и накормили.

