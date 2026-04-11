Во Владикавказе выделят несколько миллионов на помощь пострадавшим от взрыва

Во Владикавказе выделили 8,5 миллиона рублей на помощь пострадавшим от взрыва

Во Владикавказе сообщили о выделении средств на помощь пострадавшим от взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

Власти выделили 8,5 миллиона рублей. Эту цифру подтвердили в администрации местного самоуправления города.

«Предварительная сумма, которую направят на выплаты пострадавшим, составит 8,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о взрыве, который прогремел в здании на улице Августовских Событий в центре Владикавказа. После взрыва начались мощный пожар и задымление. Очевидцы сообщили о «белых вспышках» и «хлопках».