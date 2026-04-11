Врач назвал золотой стандарт каши

11 апреля 2026

Диетолог Ирышкин назвал гречку золотым стандартом каши
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Олег Ирышкин назвал гречку кашей, которая считается золотым стандартом среди круп. Об этом доктор рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Врач считает, что гречка — самая «честная» каша, поскольку при ее выборе не нужно разбираться в названиях и степенях помола, что нужно делать при покупке пшеницы или овса. Он подчеркнул: гречка — это медленные углеводы, кроме того, она содержит растительный белок и железо.

«Гречка — это классика среди каш. Она идеальна для снижения веса и при сахарном диабете второго типа. Ее можно употреблять всегда и в любом виде», — заявил Ирышкин.

При этом специалист рекомендовал добавлять в рацион не только привычную коричневую, но и зеленую гречку, которая не подвергалась обжарке. Ее вкус более свежий, что позволяет использовать ее не только как кашу, но и как основу для овощных супов вместо картофеля или как ингредиент летних салатов с цукини и зеленью.

Ранее эндокринолог Маргарита Белоусова назвала самые полезные блюда для завтрака. Хорошими вариантами блюд для первого приема пищи могут стать омлет с салатом из свежих овощей и тосты из цельнозернового хлеба с фруктовым джемом; сэндвич с куриной грудкой, листьями салата или творог или творожная запеканка с ягодами и орехами.

