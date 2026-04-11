Врач назвал золотой стандарт каши

Диетолог Ирышкин назвал гречку золотым стандартом каши

Диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Олег Ирышкин назвал гречку кашей, которая считается золотым стандартом среди круп. Об этом доктор рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Врач считает, что гречка — самая «честная» каша, поскольку при ее выборе не нужно разбираться в названиях и степенях помола, что нужно делать при покупке пшеницы или овса. Он подчеркнул: гречка — это медленные углеводы, кроме того, она содержит растительный белок и железо.

«Гречка — это классика среди каш. Она идеальна для снижения веса и при сахарном диабете второго типа. Ее можно употреблять всегда и в любом виде», — заявил Ирышкин.

При этом специалист рекомендовал добавлять в рацион не только привычную коричневую, но и зеленую гречку, которая не подвергалась обжарке. Ее вкус более свежий, что позволяет использовать ее не только как кашу, но и как основу для овощных супов вместо картофеля или как ингредиент летних салатов с цукини и зеленью.

