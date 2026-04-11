19:01, 11 апреля 2026Россия

ВСУ нарушили перемирие и атаковали БПЛА Курскую область

Хинштейн: Украинский БПЛА атаковал заправку в Льгове, пострадали трое
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Хинштейн / MAX

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал заправку в Льгове, пострадали трое. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн в МАХ.

«Сегодня вражеский беспилотник атаковал заправку в городе Льгове. По предварительной информации, пострадали трое человек, среди них — годовалый ребенок. У него осколочное ранение головы. Подлый удар врага произошел после 16 часов», — сообщил глава региона.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили пасхальное перемирие, ударив беспилотниками по Новой Каховке Херсонской области. В результате удара пострадал мирный житель, повреждения получили три автомобиля и жилой дом. Кроме того, обнаружено и обезврежено три беспилотника с неразорвавшимися боеприпасами.

