Юрий Лоза усомнился в подлинности снимков круглой Земли

Композитор Юрий Лоза заявил, что фото круглой Земли от НАСА сгенерированы ИИ

Певец и композитор Юрий Лоза в соцсети усомнился в подлинности снимков круглой Земли, которые были опубликованы НАСА. Об этом пишет Life.ru.

В публикации говорится, что, по мнению артиста, настолько качественные мистификации могли быть созданы искусственным интеллектом (ИИ). Лоза написал, что нейросеть способна создавать реалистичные 3D-картинки с движением и пением, «а уж фотку нашей планеты слепить для нее — сущая безделица».

Также композитор отметил, что его больше волнует то, как «они» там обходятся без туалета. «Представить себе ведро с крышкой в современной ракете я не могу, даже если подключу все свое воображение», — признался он.

