Из жизни
12:31, 11 апреля 2026

Женщина бросила обычную работу ради мопсов и спасла 3700 собак

Жительница США бросила бизнес ради спасения мопсов и помогла 3700 собакам
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Svatko Olena / Shutterstock / Fotodom

Жительница США Гвенн Валлоне рассказала, как любовь к мопсам заставила ее уйти с обычной работы. Ее историей делится Woman's World.

Долгое время Валлоне была волонтером в различных приютах для собак. Однажды ее подопечными стали мопсы. Тогда женщина впервые столкнулась с этой породой и влюбилась. Она даже забрала себе одного из них.

В течение следующих пяти лет Валлоне помогала организации по спасению мопсов в Южной Калифорнии, одновременно с этим управляя собственным бизнесом. Внезапно владелец организации заболел и больше не мог заботиться о 100 мопсах. Валлоне пришлось взять все на себя. Для этого она основала собственную некоммерческую организацию и через четыре года бросила свой бизнес.

Всего Валлоне удалось пристроить уже 3700 мопсов. Чтобы находить для них дома, она устраивает в приюте дни открытых дверей, тематические вечеринки и другие мероприятия. Например, показ мод для собак.

«Я никогда не мечтала, чтобы моя любовь к мопсам превратилась в настоящую карьеру. Хотя решение бросить все ради них не было простым, я никогда не оглядывалась назад», — заявила 61-летняя женщина.

Ранее сообщалось, что жительница Китая Юэ Ли променяла руководящую должность в крупной компании на низкооплачиваемую работу на необитаемом острове. Теперь она работает инспектором на базе кормления рыб.

