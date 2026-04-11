Жертвы Эпштейна выступили с критикой в адрес первой леди США Мелании Трамп

Более десяти жертв насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна обвинилb Меланию Трамп в «перекладывании бремени» на пострадавших после ее призыва к Rонгрессу провести публичные слушания с их участием. Об этом пишет The Guardian.

В публикации говорится, что в заявлении группы из 13 человек и брата и сестры Вирджинии Джуффре, правозащитницы, которая обвинила британского принца Эндрю в насилии, идет речь о том, что жертвы проявили смелость, дав показания и подав заявления. Также отмечается, что, по словам жертв, требование новых публичных выступлений является уклонением от ответственности.

Пострадавшие от действий финансиста подчеркнули, что проведение публичных слушаний способно вновь нанести им психологическую травму, а расследование должно быть возложено на компетентные органы, в том числе на Министерство юстиции и правоохранительные структуры.

Американский лидер Дональд Трамп может наказать свою жену Меланию за ее заявления об осужденном за секс-торговлю людьми финансисте Джеффри Эпштейне. Об этом заявлял западный журналист Алекс Христофору.