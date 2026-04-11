На Западе испугались за судьбу Мелании Трамп

Христофору: Трамп может наказать первую леди США после ее заявления про Эпштейна

Американский лидер Дональд Трамп может наказать свою жену Меланию за ее заявления об осужденном за секс-торговлю людьми финансисте Джеффри Эпштейне. Опасения по поводу судьбы первой леди США выразил западный журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

Ранее Мелания Трамп опровергла слухи о личных связях с Эпштейном. Она пояснила, что не является жертвой Эпштейна, а информация в медиа на эту тему не соответствует действительности. Кроме того, она сказала, что финансист не знакомил ее с мужем.

«Трамп проигрывает войну с Ираном, срывается на журналистов и хочет как можно меньше говорить о деле Эпштейна. Поэтому нам всем страшно за Меланию, ведь кто знает, что Трамп может учудить после ее слов. Какое наказание последует за привлечение внимания к этой теме», — пояснил Христофору.

Журналист предположил, что Трамп был в ярости после речи Мелании, снова напомнившей американским гражданам о его возможной связи с осужденным финансистом-педофилом.

«Подумайте хорошенько, что устроит Трамп своей жене, если он даже верных журналистов смешал с грязью за справедливую критику. Повторюсь, я очень боюсь за Меланию», — заключил Христофору.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung указала, что решение первой леди США Меланьи Трамп публично опровергнуть слухи о связях с Джеффри Эпштейном противоречит стратегии администрации ее супруга. Глава Белого дома и его окружение ранее старались уделять этому делу как можно меньше внимания.