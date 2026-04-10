23:57, 9 апреля 2026Мир

Мелания Трамп сделала заявление про связь с Эпштейном

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Мелания Трамп, супруга американского лидера Дональда Трампа, высказалась в связи с сообщениями в СМИ о своей якобы связи со скандальным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом первая леди Соединенных Штатов заявила в рамках обращения, которое опубликовал Белый дом.

По словам жены лидера США, она не является жертвой Эпштейна, а информация в медиа на эту тему не соответствует действительности. «Он не знакомил меня с Дональдом Трампом. Мы познакомились случайно», — указала Мелания.

Первая леди отметила, что ее с мужем иногда звали на те же мероприятия, что и Эпштейна, но никаких отношений с ним у нее было. «Я не участвовала в этих событиях, не летала на его самолете и не бывала на его острове», — добавила супруга Трампа, уточнив, что распространившаяся ложь должна прекратиться. Авторов этих слухов Мелания Трамп обозначила как тех, кто «лишен этических стандартов, скромности и уважения».

Ранее бывшая помощница скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна рассказала, что он познакомил президента США Дональда Трампа с его женой Меланией. Ее показания обнародовал Минюст США.

Сам же американский лидер открестился от этой связи. Как заявил Трамп, он никогда не посещал остров Эпштейна. Отдельно глава Белого дома подчеркнул, что не имел с ним дружеских связей, сказав о заговоре с целью нанести удар по его президентству.

