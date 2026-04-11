03:41, 11 апреля 2026

На Западе удивились одному решению Мелании Трамп

NZZ: Заявление Мелании Трамп об Эпштейне противоречит стратегии президента США
Марина Совина (ночной редактор)
Мелания Трамп. Фото: Evan Vucci / Reuters

Решение первой леди США Меланьи Трамп публично опровергнуть слухи о связях со скандальным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном противоречит стратегии американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Отмечается, что глава Белого дома и его окружение ранее старались уделять этому делу как можно меньше внимания.

Ранее Мелания Трамп высказалась о своей связи с Эпштейном. По словам жены лидера США, она не является жертвой финансиста, а информация в медиа на эту тему не соответствует действительности. Первая леди отметила, что ее с мужем иногда звали на те же мероприятия, что и Эпштейна, но никаких отношений с ним у нее не было.

До этого бывшая помощница финансиста рассказала, что он познакомил президента США с его женой Меланией.

    Последние новости

    «ЕС нужны дополнительные страны». Зеленский назвал государства, которые помогут ЕС превзойти Россию на море, в небе и на суше

    Куклачев объяснил желание одиноких женщин заводить котов

    Нетаньяху получил важные указания от США

    ВС России выдавили ВСУ в Сумской области

    Инвестор спрогнозировал курс доллара на апрель–июнь

    Минпросвещения назвало дату выпускных в российских школах

    Серия взрывов прозвучала в российском регионе

    Спикер парламента Ирана предостерег США от обмана на переговорах

    Россиянам раскрыли способ накопления дополнительного миллиона к пенсии

    На Западе удивились одному решению Мелании Трамп

    Все новости
