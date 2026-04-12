Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:34, 12 апреля 2026

Британец впервые лишился гражданства из-за связи с Россией

В Британии экс-полицейского лишили гражданства из-за связи с Россией
Александра Качан (Редактор)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Бывший сотрудник британской полиции Марк Буллен лишился гражданства из-за связи с Россией. Такой случай зафиксировали впервые, об этом пишет The Sunday Times.

Буллен прослужил в полиции графства Хартфордшир более десяти лет. В этот период он контактировал с российскими правоохранительными органами и отправлялся в командировку в Санкт-Петербург. В 2014 году мужчина переехал в Россию, а в 2022-ом получил российское гражданство. Сейчас Буллен работает в петербургском «Зените».

Решение о лишении Буллена гражданства Британии принял глава британского МВД Шабан Махмуд, объяснив такой шаг интересами нацбезопасности. Ведомство подозревает мужчину в причастности к деятельности в интересах иностранного государства, при этом сам Буллен отрицает нарушения.

Как отмечает издание, в ноябре 2024 года британца остановили и подвергли четырехчасовому допросу сотрудники контртеррористической полиции в аэропорту Лутон. Кроме того, в его социальных сетях есть публикации с критикой Украины.

Ранее сообщалось, что Британия обеспокоилась поведением министра обороны Великобритании Джона Хили в отношении России. Он заявил, что российские подлодки якобы представляют угрозу судоходству в Северной Атлантике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok