Трамп пригрозил Китаю большими проблемами в случае поставок оружия Ирану

Американский президент Дональд Трамп предостерег Пекин от гипотетических поставок вооружений в Иран. Об этом пишет ТАСС.

«Если Китай это сделает, у Китая могут быть большие проблемы», — пригрозил он.

Ранее CNN сообщил, что Китай готовится поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны (ПВО) в ближайшие недели. По словам источников, имеются признаки того, что Пекин работает над тем, чтобы переправить грузы через третьи страны, скрывая их истинное происхождение. Отмечается, что Пекин готовится передать Тегерану переносные зенитные ракетные комплексы (MANPADS).

Представитель посольства КНР в Вашингтоне в ответ на эти данные подчеркнул, что Китай никогда не поставлял оружие какой-либо стороне конфликта, а предоставленная информация — ложь.