Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:47, 12 апреля 2026Мир

Трамп пригрозил Китаю большими проблемами в случае поставок оружия Ирану
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американский президент Дональд Трамп предостерег Пекин от гипотетических поставок вооружений в Иран. Об этом пишет ТАСС.

«Если Китай это сделает, у Китая могут быть большие проблемы», — пригрозил он.

Ранее CNN сообщил, что Китай готовится поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны (ПВО) в ближайшие недели. По словам источников, имеются признаки того, что Пекин работает над тем, чтобы переправить грузы через третьи страны, скрывая их истинное происхождение. Отмечается, что Пекин готовится передать Тегерану переносные зенитные ракетные комплексы (MANPADS).

Представитель посольства КНР в Вашингтоне в ответ на эти данные подчеркнул, что Китай никогда не поставлял оружие какой-либо стороне конфликта, а предоставленная информация — ложь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok