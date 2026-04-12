Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:48, 12 апреля 2026

Экс-гендиректора компании задержали из-за прорыва плотины в Дагестане

Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал СУ СК России по Республике Дагестан

В Дагестане задержали экс-гендиректора компании по делу о прорыве плотины. Об этом говорится в публикации Следственного комитета (СК) в соцсети MAX.

В сообщении указано, что по уголовному делу о нарушении правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений задержан бывший генеральный директор коммерческой организации.

Прорыв дамбы произошел 5 апреля, когда Геджухское водохранилище оказалось переполненным во время обильных осадков. Наводнение не пережили пять человек, в том числе трое детей.

Ранее по делу о прорыве плотины в Дагестане задержали инженера коммерческой организации, отвечавшего за обеспечение безопасности объекта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наступает новая эра». В Венгрии зафиксировали рекордную явку на выборах. Ставки на поражение Орбана растут

    Морскую блокаду США назвали актом войны

    Стало известно о состоянии получившего травму после силового приема Кузнецова

    Экс-гендиректора компании задержали из-за прорыва плотины в Дагестане

    Россиянам назвали признаки способного вызвать отравление картофеля

    Москвичам раскрыли правила этикета при предложении сесть в транспорте

    Трамп пригрозил покончить с остатками Ирана

    Россиян предупредили об убивающих почки повседневных привычках

    Российская компания нанесла многомиллионный ущерб опасными отходами

    КСИР прокомментировал заявление Трампа о блокаде Ормузского пролива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok