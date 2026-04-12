Экс-гендиректора компании задержали из-за прорыва плотины в Дагестане

В Дагестане задержали экс-гендиректора компании из-за прорыва плотины

В Дагестане задержали экс-гендиректора компании по делу о прорыве плотины. Об этом говорится в публикации Следственного комитета (СК) в соцсети MAX.

В сообщении указано, что по уголовному делу о нарушении правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений задержан бывший генеральный директор коммерческой организации.

Прорыв дамбы произошел 5 апреля, когда Геджухское водохранилище оказалось переполненным во время обильных осадков. Наводнение не пережили пять человек, в том числе трое детей.

Ранее по делу о прорыве плотины в Дагестане задержали инженера коммерческой организации, отвечавшего за обеспечение безопасности объекта.