01:00, 11 апреля 2026

Инженера задержали за нарушения на гидросооружениях Дагестана

СК РФ: Задержан инженер, отвечающий за безопасность на Геджухском водохранилище
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Global Look Press

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в Республике Дагестан по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища. Инженера коммерческой организации, отвечавшего за обеспечение безопасности объекта, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

По версии следствия, должностные лица организации, эксплуатирующей гидротехнические сооружения в Дербентском районе, не обеспечили надлежащее состояние объекта.

Кроме того, после выявления дефектов, а также в условиях введенного режима чрезвычайной ситуации, не было предпринято никаких мер по предотвращению аварии, что привело к прорыву плотины и гибели людей.

Следователи продолжают расследование, а также принимают меры к проверке возможной причастности к совершению преступлений и привлечению к ответственности других лиц.

Геджухская плотина сдержала первый паводок 28 марта, но грунт сильно подмыло и во время второго паводка конструкция не выдержала.

Ранее заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов предположил, что решающую роль в прорыве дамбы Геджухского водохранилища сыграла ее старость.

