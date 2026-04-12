13:20, 12 апреля 2026Мир

Глава МИД Ирана и спецпосланник Трампа едва не подрались на переговорах

Журналист Четин: Уиткофф и Аракчи едва не подрались во время переговоров
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Аббас Аракчи. Фото: Burak Kara / Getty Images

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи едва не подрались во время переговоров в Исламабаде. Об этом в соцсети X написал журналист Habertürk Четинер Четин.

«Несколько минут назад между министром Аббасом Аракчи и Уиткоффом якобы возникла напряженная ситуация, которая из-за серьезного разногласия по поводу управления Ормузским проливом едва не переросла в физическую драку», — написал Четин.

В своем посте журналист призвал никогда не угрожать иранцам.

Ранее сообщалось, что переговоры США и Ирана в Исламабаде проходили в атмосфере недоверия. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что никто не ожидал, что соглашение будет достигнуто сразу же.

