Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:57, 12 апреля 2026Мир

МИД Ирана высказался об атмосфере недоверия на переговорах с США

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Office of the Iranian Parliament Speaker / WANA / Reuters

Переговоры США и Ирана проходили в атмосфере недоверия, и никто не ожидал, что соглашение будет достигнуто за один раз. Об этом высказался официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, слова которого передает агентство Mehr.

«Эти переговоры состоялись после 40 дней навязанной войны и проходили в атмосфере недоверия и подозрительности. Естественно, что с самого начала мы не ожидали достижения соглашения за одну встречу. Никто и не рассчитывал на это», — отметил он.

Представитель МИД Ирана добавил, что Тегеран не планирует дальнейших ядерных переговоров со Штатами. Между тем Багаи добавил, что дипломатические контакты между странами продолжатся, сообщает The Wall Street Journal. В агентстве Nour рассказали, что программа, место и сроки очередного этапа переговоров объявлены не были.

Ранее в Иране назвали условие открытия Ормузского пролива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан проголосовал на выборах в Венгрии и сделал заявление

    Риелторы нашли способ избежать обмана по «схеме Долиной»

    Гастроэнтеролог назвала вызывающий повышенное газообразование популярный завтрак

    В США заявили о потере всех главных партнеров после атаки на Иран

    Ирине Шейк простили долги в России

    Орбан ответил на вопрос о сроках открытия Украиной нефтепровода «Дружба»

    У Махачева в Италии украли подарок от Кварацхелии

    Власти Москвы рассказали о модернизации дорожных камер для рассылки автоштрафов

    МИД Ирана высказался об атмосфере недоверия на переговорах с США

    Врач назвала размер безопасной порции кулича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok