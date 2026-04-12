МИД Ирана высказался об атмосфере недоверия на переговорах с США

Представитель МИД Ирана Багаи: Переговоры с США проходили в атмосфере недоверия

Переговоры США и Ирана проходили в атмосфере недоверия, и никто не ожидал, что соглашение будет достигнуто за один раз. Об этом высказался официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, слова которого передает агентство Mehr.

«Эти переговоры состоялись после 40 дней навязанной войны и проходили в атмосфере недоверия и подозрительности. Естественно, что с самого начала мы не ожидали достижения соглашения за одну встречу. Никто и не рассчитывал на это», — отметил он.

Представитель МИД Ирана добавил, что Тегеран не планирует дальнейших ядерных переговоров со Штатами. Между тем Багаи добавил, что дипломатические контакты между странами продолжатся, сообщает The Wall Street Journal. В агентстве Nour рассказали, что программа, место и сроки очередного этапа переговоров объявлены не были.

