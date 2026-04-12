01:40, 12 апреля 2026

В Иране назвали условие открытия Ормузского пролива

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи высказался о возможном открытии Ормузского пролива на фоне переговоров Ирана и США в Исламабаде. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Ормузский пролив может быть открыть только с разрешения Ирана, а не при помощи постов в социальных сетях», — подчеркнул депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Ираном насыщенными. «Посмотрим, что будет. Вне зависимости от того, что произойдет, мы побеждаем. Мне все равно, заключим мы сделку или нет», — заключил он.

    Последние новости

    Россия и Украина обменялись пленными перед Пасхой. По меньшей мере семь человек удерживались ВСУ как заложники

    Переговоры между Ираном и США в Исламабаде продолжатся в воскресенье

    Переговоры Ирана и США завершились спустя 14 часов

    Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за один жест

    В Иране заявили о противоречиях в переговорах с США

    В Иране назвали условие открытия Ормузского пролива

    В России рассказали о попытках вербовать доминиканцев в ряды ВСУ

    Космонавты «Роскосмоса» обратились к россиянам с МКС

    Иран пообещал пресечь попытки военных судов пройти через Ормузский пролив

    Раскрыто возможное письмо Лерчек судье о смягчении срока Артему Чекалину

    Все новости
