В Иране назвали условие открытия Ормузского пролива

Депутат Азизи допустил открытие Ормузского пролива только с разрешения Ирана

Глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи высказался о возможном открытии Ормузского пролива на фоне переговоров Ирана и США в Исламабаде. Об этом он написал в социальной сети Х.

Азизи назвал условие открытия Ормузского пролива и допустил это только с разрешения Ирана.

«Ормузский пролив может быть открыть только с разрешения Ирана, а не при помощи постов в социальных сетях», — подчеркнул депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Ираном насыщенными. «Посмотрим, что будет. Вне зависимости от того, что произойдет, мы побеждаем. Мне все равно, заключим мы сделку или нет», — заключил он.