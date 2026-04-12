Хинштейн рассказал о размещении вернувшихся из украинского плена курян

Губернатор Хинштейн: Вернувшихся из украинского плена курян разместили в ПВР

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил об освобождении из плена жителей региона.

«Эти люди — последние из числа насильно удерживаемых украинской стороной, по данным Украины. Но, к сожалению, не последние из числа пропавших без вести жителей приграничья — их в реестре остается 381 человек», — написал он.

Всех жителей курского приграничья, вернувшихся из украинского плена, разместили в пунктах временного размещения (ПВР). Им выдали сертификаты на 30 тысяч рублей — это региональная помощь на покупку самого необходимого, отметил губернатор.

С людьми работают медики и сотрудники ПВР. Им помогут с оформлением выплат и восстановлением документов.

Один из освобожденных — 50-летний Александр Иванович из села Махновка Суджанского района. Его вывезли из Суджи в феврале 2025 года. Его дом на глазах хозяина уничтожили дроны, а самого забрали в Суджу.

«Возвращение людей — большой подарок в канун Светлого Воскресения Христова», — подчеркнул политик.

В Подмосковье 11 апреля приземлился самолет с российскими военнослужащими, которые вернулись из украинского плена.