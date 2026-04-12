Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:27, 12 апреля 2026

Хинштейн рассказал о размещении вернувшихся из украинского плена курян

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Хинштейн. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил об освобождении из плена жителей региона.

«Эти люди — последние из числа насильно удерживаемых украинской стороной, по данным Украины. Но, к сожалению, не последние из числа пропавших без вести жителей приграничья — их в реестре остается 381 человек», — написал он.

Всех жителей курского приграничья, вернувшихся из украинского плена, разместили в пунктах временного размещения (ПВР). Им выдали сертификаты на 30 тысяч рублей — это региональная помощь на покупку самого необходимого, отметил губернатор.

С людьми работают медики и сотрудники ПВР. Им помогут с оформлением выплат и восстановлением документов.

Один из освобожденных — 50-летний Александр Иванович из села Махновка Суджанского района. Его вывезли из Суджи в феврале 2025 года. Его дом на глазах хозяина уничтожили дроны, а самого забрали в Суджу.

«Возвращение людей — большой подарок в канун Светлого Воскресения Христова», — подчеркнул политик.

В Подмосковье 11 апреля приземлился самолет с российскими военнослужащими, которые вернулись из украинского плена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok