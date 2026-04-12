01:17, 12 апреля 2026

Иран пообещал пресечь попытки военных судов пройти через Ормузский пролив

Марина Совина
Фото: Nicolas Economou / Reuters

Тегеран будет пресекать любые попытки военных судов пройти через Ормузский пролив «самым суровым образом», заявило командование военно-морскими силами (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом пишет ТАСС.

Иранские военные напомнили, что сейчас ВМС КСИР полностью доминируют над управлением Ормузским проливом. Проходить через него могут только гражданские суда при выполнении определенных условий.

«Любая попытка военных судов пройти через Ормузский пролив будет пресекаться самым суровым образом», — пообещали в КСИР. Военные также опровергли сообщения о якобы прохождение через Ормузский пролив американских военных кораблей.

Ранее представитель верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи заявил, что Иран откроет Ормузский пролив после окончания войны с США.

