12 апреля 2026

Ирине Шейк простили долги в России

Ирине Шейк простили долги в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Супермодель Ирина Шейк задолжала российским налоговикам. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, в 2018 году в Челябинской области модели доначислили 322 рубля и 23 копейки, но с тех пор пени выросли, и общая сумма превысила две тысячи рублей. Шейк, вероятно, даже не знала о долге.

Судебные приставы в ее родном Еманжелинске возбудили исполнительное производство и четыре года безуспешно разыскивали модель, однако найти ее не удалось. В итоге производство приостановили на основании отсутствия у должницы имущества, доходов или средств для погашения суммы.

Ранее Шейк показала архивные фото жизни в России и взорвала соцсети.

