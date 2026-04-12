Крокодил напал на нырявшего с аквалангом пенсионера

В Мексике крокодил напал на 72-летнего мужчину с аквалангом

У берегов острова Косумель в Мексике крокодил напал на нырявшего с аквалангом 72-летнего американца. Об этом сообщает My Northwest.

Эрик Григер спокойно плавал, когда рептилия устремилась прямо к нему. «Эта тварь бросилась на меня, и когда я попытался защититься от нее, моя правая рука оказалась у нее в пасти. Она тут же сжала челюсти и начала мотать головой, как собака игрушкой», — рассказал пострадавший пенсионер. Второй рукой Григер бил хищника по голове и пинал в живот. Однако крокодил совершил переворот в воде и потащил жертву ко дну Карибского моря. Мужчине повезло: хищник все же разжал челюсти и выпустил его.

Отдыхающие на пляже вытащили пострадавшего из воды и наложили жгут — это спасло ему и руку, и жизнь. В больнице выяснилось, что рептилия перекусила артерию и все сухожилия, но кости и два основных нерва остались целы. «Это будет долгий путь восстановления, но я справлюсь. Спасибо всем, кто помогал: на пляже, в скорой, врачам и медсестрам. Доброта людей поразительна», — заключил Григер.

Ранее в малайзийском штате Саравак в брюхе крокодила нашли человеческие останки. Специалисты предположили, что они принадлежат 21-летнему мужчине, который пропал после купания в реке.