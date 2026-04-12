«Лента.ру» предложила россиянам пройти непростой тест о жизни Гагарина

«Лента.ру» специально ко Дню космонавтики 12 апреля подготовила интерактивный ролик-викторину про Юрия Гагарина. Читатели смогут проверить свои знания о первом человеке в космосе, ответив на ряд непростых вопросов.

В 1950-е подготовка космонавтов в СССР еще не была организована в том виде, в каком она появилась позже, и у Юрия Гагарина изначально была совершенно иная специальность. Будущий космонавт учился в ремесленном училище в Подмосковье, а по какому именно направлению — предстоит ответить читателю, выбрав один из ответов в специальном поле. Таких интерактивных, развлекательно-познавательных вопросов будет множество.

Испытывая свои знания, читатель вместе с Гагариным пройдет путь от самого начала обучения, первых полетов на самолетах и связанных с ними трудностях, до отбора в ряды космонавтов и перевернувшего историю выхода в открытый космос.

С 6 по 12 апреля в России была организована первая в истории страны Неделя космоса, приуроченной к празднованию 65-летия первого полета человека в космос. В День космонавтики, главный праздник этой недели, страна чествует и вспоминает всех покорителей космоса, сотрудников и ветеранов отрасли.