19:44, 12 апреля 2026Мир

МИД Саудовской Аравии передал ноту протеста послу Ирака

Саудовская Аравия передала ноту протеста Ираку из-за атак с территории страны
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Faisal Al Nasser / Reuters

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии передало ноту протеста послу Ирака Суфию Талис ас-Сухейль из-за ударов с территории республики. Об этом передает ТАСС.

Заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Суд ас-Сати передал ноту, которая осуждает нападения и угрозы, затрагивающие королевство и другие страны Персидского залива.

В заявление также подчеркивается необходимость Ирака понести ответственность за предотвращение угроз и нападений и подтвердить отказ от посягательств на суверенитет государств и попыток дестабилизировать ситуацию в регионе.

Ранее сообщалось, что военизированные шиитские группировки Ирака приняли решение приостановить операции против Израиля и США на две недели.

