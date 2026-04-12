МИД Саудовской Аравии передал ноту протеста послу Ирака

Саудовская Аравия передала ноту протеста Ираку из-за атак с территории страны

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии передало ноту протеста послу Ирака Суфию Талис ас-Сухейль из-за ударов с территории республики. Об этом передает ТАСС.

Заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Суд ас-Сати передал ноту, которая осуждает нападения и угрозы, затрагивающие королевство и другие страны Персидского залива.

В заявление также подчеркивается необходимость Ирака понести ответственность за предотвращение угроз и нападений и подтвердить отказ от посягательств на суверенитет государств и попыток дестабилизировать ситуацию в регионе.

Ранее сообщалось, что военизированные шиитские группировки Ирака приняли решение приостановить операции против Израиля и США на две недели.