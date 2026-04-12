22:08, 12 апреля 2026Мир

На Западе откровенно высказались о конфликте на Украине

Марина Совина (ночной редактор)

Запад использует конфликт на Украине для оправдания своей ненависти к России. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«Опосредованная война на Украине маскирует многовековую ненависть к русским под видом моральной добродетели. То, что выдается за "сочувствие", проявляется в виде почти фетишистской одержимости [украинским президентом Владимиром] Зеленским», — написал он.

Дизен также отметил, что мнение обычных украинцев, которых отправляют на передовую, не учитывается, и они вынуждены воевать в конфликте, в котором «невозможно победить».

Ранее он спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине на фоне ослабления НАТО. Как указал профессор, положение украинских войск постепенно ухудшалось в течение долгого времени, однако сейчас речь идет не только о нехватке живой силы, но и о проблемах с вооружением на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

