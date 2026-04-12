13:32, 12 апреля 2026

Названо безопасное количество шапочек из глазури от кулича

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Любителям шапочек из глазури на пасхальных куличах следует обращать внимание на то, из чего они сделаны, сообщила диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала, какую глазурь и в каком количестве можно есть.

«Они очень вкусные, но, как правило, нужно смотреть, из чего они сделаны. Если мы видим консерванты, эмульгаторы, красители, стабилизаторы, то от таких лучше отказаться. В любом случае, даже если шапочка сделана из натуральных ингредиентов, там все равно там могут белок с сахаром», — объяснила Соломатина.

По словам диетолога, многое зависит от калорийности, которая остается высокой — до 400 килокалорий. Она повышается при добавлении в блюдо других ингредиентов, например, орехов и масла.

«10-20 граммов [шапочки из глазури] вместе с кусочком пасхального кулича достаточно», — отметила Соломатина.

Сделать шапочку из глазури самостоятельно можно при помощи агар-агара, желатина или замороженных ягод, посоветовала диетолог. Можно также взбить белки, но добавлять меньше сахара или использовать заменители.

Ранее россиян предупредили о рисках отравиться крашеными яйцами. Они прежде всего связаны с веществами, которые входят в состав красителя, рассказала руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.

