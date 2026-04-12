Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:46, 12 апреля 2026

Оценены шансы Овечкина забросить шайбу во втором матче подряд

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Danny Wild / Imagn Images / Reuters

Букмекеры оценили шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина забросить шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики не ждут, что Овечкин снова отличится в матче против «Питтсбург Пингвинс» во второй день подряд. На гол форварда «Вашингтона» в предстоящей встрече дают коэффициент 2,60. При этом победа столичной команды оценивается коэффициентом 1,97.

Также аналитики ожидают результативную игру: четыре последние очные встречи команд завершались с тоталом больше 6,5 шайбы, а вариант ТБ 5,5 проходил в восьми из девяти матчей.

Овечкин является лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, он забил 929 голов. Всего в его заокеанской карьере 1005 шайб. Это на 10 меньше, чем у Уэйна Гретцки, который является абсолютным рекордсменом по этому показателю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Закрылись избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии

    Российские ватерполисты сыграют с украинцами на Кубке мира

    В Иране заявили об остановке двух эсминцев США

    Водохранилище в Дагестане обезопасили от прорыва дамбы

    Украинские войска ударили по Херсонской области во время перемирия

    Ребенку оторвало пальцы из-за взрыва петарды в Подмосковье

    В России ответили на вопрос об ожидающихся от Украины шагах

    Явка на голосование в Венгрии побила рекорд

    Один человек не выжил во время пожара во Внуково

    Оценены шансы Овечкина забросить шайбу во втором матче подряд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok