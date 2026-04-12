Оценены шансы Овечкина забросить шайбу во втором матче подряд

Шансы Овечкина забросить шайбу «Питтсбургу» оценили коэффициентом 2,60

Букмекеры оценили шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина забросить шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики не ждут, что Овечкин снова отличится в матче против «Питтсбург Пингвинс» во второй день подряд. На гол форварда «Вашингтона» в предстоящей встрече дают коэффициент 2,60. При этом победа столичной команды оценивается коэффициентом 1,97.

Также аналитики ожидают результативную игру: четыре последние очные встречи команд завершались с тоталом больше 6,5 шайбы, а вариант ТБ 5,5 проходил в восьми из девяти матчей.

Овечкин является лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, он забил 929 голов. Всего в его заокеанской карьере 1005 шайб. Это на 10 меньше, чем у Уэйна Гретцки, который является абсолютным рекордсменом по этому показателю.