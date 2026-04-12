Пасха в 2026 году: суть, история и значение главного православного праздника

Сегодня, 12 апреля, православные верующие отмечают Пасху, которую также называют Светлым Христовым Воскресением. Этот день считается главным среди всех христианских праздников. «Лента.ру» рассказывает, когда в мире начали отмечать Пасху, а также почему на праздник принято дарить яйца и есть куличи.

Дата Пасхи в 2026 году

Пасха — переходящий праздник, то есть за ним не закреплена конкретная дата. Она меняется каждый год и всегда отмечается:

после весеннего равноденствия;

в первое воскресенье после полнолуния;

после Песаха, который отмечают иудеи.

Весеннее равноденствие в 2026 году было 20 марта, а первым полнолунием после него стала Розовая луна, взошедшая 2 апреля. Даты Песаха — с 1 по 9 апреля. Таким образом, дата православной Пасхи в этом году выпала на 12 апреля.

История Пасхи

Современная Пасха тесно связана с иудейским Песахом. Даже название праздника происходит от того же слова: «песах» с иврита переводится как «пройти мимо». Это отсылка к одному из самых известных библейских сюжетов — исходу евреев из Египта.

История Песаха В Библии сказано, что евреи были в рабстве у египтян несколько сотен лет, прежде чем Бог послал к ним Моисея. Увидев, как живет еврейский народ, Моисей попытался его освободить и отвести в обещанную Богом «землю обетованную». Египетский фараон отказался отпускать рабов, за что Бог наслал на него и его подданных различные беды, которые получили название Десять казней египетских. Среди напастей были падеж скота, нашествие саранчи и смерть всех старших детей мужского пола в семьях. Чтобы вместе с египтянами не погибли мальчики из еврейского народа, Господь велел Моисею пометить нужные дома кровью ягнят — жертвенных агнцев. После этой страшной казни фараон наконец разрешил Моисею вывести евреев из Египта, но послал за ними погоню. Чтобы они могли спастись, перед пророком расступились воды Красного моря. Моисей и евреи смогли безопасно пройти, а когда преследователи пытались их догнать, воды их поглотили.



Именно Песах отмечал Иисус с апостолами во время Тайной вечери. При этом сама Пасха связана с воскрешением Христа, победой жизни над смертью. Этот момент не описан в Евангелии, но там рассказано о том, что было до и после.

После распятия Иисуса его тайный ученик Иосиф Аримафейский попросил Понтия Пилата, прокуратора Иудеи, дать разрешение на погребение сына Божьего. Тот согласился.

На третий день, то есть в воскресенье, к месту его погребения пришли ученицы Спасителя, которые должны были умастить тело усопшего специальным маслом — миро. Они обнаружили, что склеп опустел, а камень на входе сдвинут с места. Так женщины первыми узнали о чуде воскрешения и сообщили о нем всем остальным ученикам Христа.

Значение Пасхи

В христианстве считается, что до воскресения Иисуса верующие не могли попасть в рай, даже если были безгрешны. И именно Иисус открыл для них врата: на второй день после распятия он спустился в преисподнюю и освободил души первых людей (Адама и Евы) и ветхозаветных праведников. Кроме того, он позволил в будущем попадать на небеса тем, кто в него уверовал.

Традиции и обряды Пасхи

Великий пост и Страстная неделя

Подготовка к Пасхе начинается с Великого поста, который длится 48 дней и заканчивается Страстной неделей. В это время верующие держат строгую диету, усердно молятся и стараются освободиться от обид, злости и зависти, чтобы встретить Пасху с чистым сердцем.

Последняя неделя поста, Страстная седмица, самая строгая. В эти дни перед самой Пасхой верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа и страдания, которые выпали на его долю.

В 2026 году Великий пост длился с 23 февраля по 11 апреля

Воскресная служба и крестный ход

В ночь на праздничное воскресенье в храмах начинается торжественная служба. Ее важная составляющая — крестный ход, который совершают священнослужители вместе с верующими.

Крестный ход символизирует выход Церкви навстречу Спасителю

После в храмах служат Божественную литургию — самое важное богослужение. Именно на нем совершается великое Таинство причащения, которое завещал своим ученикам Иисус Христос. Затем освящают специальный хлеб с изображением Креста. Его хранят в церкви до следующей субботы, а затем раздают прихожанам.

Схождение благодатного огня

Накануне Пасхи, в Великую субботу, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме происходит Схождение благодатного огня, который считается священным. От него зажигают 33 свечи, от которых затем распространяют огонь по всему храму.

В рукописях богословов, например, Григория Нисского сказано, что первым благодатный огонь увидел апостол Петр. Он зашел в гробницу Иисуса Христа после его воскресения и заметил сияние, исходящее от гроба.

В преданиях говорится: тот день, когда благодатный огонь не сойдет, храм Гроба Господня разрушится

В России Схождение благодатного огня транслируют по федеральным каналам в прямом эфире, после чего пламя везут в Москву из Иерусалима в специальной лампаде. Такая традиция сохраняется с 2003 года.

Символы Пасхи

Крашеные яйца

На Пасху принято красить яйца. Традиционными цветами считаются красный или бордовый — их связывают со смертью или воскрешением.

Традиция берет свое начало в предании о Марии Магдалине. Считается, что она отправилась к римскому императору Тиберию, чтобы рассказать о воскресении Иисуса Христа, и принесла с собой яйцо. Но правитель не поверил ученице Спасителя и заявил, что ее рассказы так же невероятны, как если бы яйцо вдруг стало красным. В тот же момент оно действительно поменяло цвет.

Еще одна версия гласит, что Мария Магдалина принесла яйца к месту погребения Иисуса Христа, и уже там они вдруг стали красными.

В наше время традиция расширилась, и яйца красят в разные цвета всеми возможными способами, например, с помощью куркумы, яичной шелухи, березовых листьев, вина и синтетических красителей. Кроме того, на маркетплейсах и в магазинах продают всевозможные наклейки, подставки и другие украшения для яиц.

Творожная пасха

Есть несколько версий происхождения и значения этого блюда. Самая распространенная гласит, что форма творожной пасхи повторяет Гроб Господень, другая же говорит о том, что усеченная пирамида — это гора Голгофа, где Иисус был распят.

Пасху принято украшать буквами «ХВ», что означает «Христос Воскресе!», а также изображением копьев, креста, цветов и ростков. Рисунки символизируют жертвы и воскресение Спасителя

Куличи

Кулич — домашний прообраз артоса, того самого специального хлеба, который освящают в церкви.

На одной из трапез со своими учениками Иисус Христос назвал хлеб своим телом. Когда Спаситель воскрес, его последователи во время каждого приема пищи стали класть хлеб на место, за которым он сидел

Современный вариант кулича — это вариант сдобного хлеба с изюмом и глазурью, который придумали в Польше в XVII веке. Изначально он назывался «ромовой бабой». В наше время вариантов кулича стало очень много, есть даже дубайский.