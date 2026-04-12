Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за один жест

01:52, 12 апреля 2026Россия

Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за безвозмездную передачу двух икон РПЦ
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Патриарх Кирилл. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Храме Христа Спасителя поблагодарил президента России Владимира Путина за безвозмездную передачу двух икон из Третьяковской галереи в Русскую Православную Церковь (РПЦ). Трансляцию вел Первый канал.

«Это событие войдет не только в историю страны, в историю церкви — оно глубоко войдет в историю нашего народа», — сказал патриарх.

Он подчеркнул, что перед этими иконами молились поколения православных людей, полководцы накануне тяжелых сражений, цари и благочестивые князья. Патриарх отметил, что пребывание икон в музее сохранило их от уничтожения, но не уберегло от поругания, поскольку святыня, предназначенная для храма, перед которой должны молиться люди, потеряла это значение.

«Благодаря вашей инициативе и по вашему указанию [возвращение святынь] является событием поистине историческим. <...> От всего православного народа я сердечно благодарю вас за возвращение святынь в родной дом», — заключил патриарх Кирилл.

В ночь на 12 апреля президент России Владимир Путин прибыл в храм Христа Спасителя на пасхальную службу. Также на службу приехал отец Илона Маска Эррол. В главном кафедральном соборе России патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил пасхальную заутреню и Божественную литургию.

