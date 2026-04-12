Переговоры Ирана и США завершились спустя 14 часов

Правительство Ирана: Переговоры с США завершились спустя 14 часов

Переговоры между США и Ираном при посредничестве пакистанской стороны в Исламабаде официально завершились Об этом сообщило правительство исламской республики в социальной сети X.

В публикации уточняется, что переговоры двух стран завершились спустя 14 часов обсуждений.

«Технические группы с обеих сторон в настоящее время обмениваются материалами. Переговоры продолжатся, несмотря на сохраняющиеся разногласия», — заверили власти Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Ираном насыщенными. «Посмотрим, что будет. Вне зависимости от того, что произойдет, мы побеждаем. Мне все равно, заключим мы сделку или нет», — заключил он. До этого стало известно, что диалог зашел в тупик из-за Ормузского пролива.