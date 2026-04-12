Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:08, 12 апреля 2026Россия

Песков отметил роль Путина в охране интересов России от пиратства

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание теме охраны интересов страны от международного пиратства. Роль главы государства в этом вопросе отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит агентство РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, что за последние месяцы государство неоднократно сталкивалось с проявлениями международного пиратства в отношении коммерческих судов, которые так или иначе связаны с российской собственностью и товаром. Песков отметил, что любая страна имеет право защищать себя и принимать меры по охране своих интересов от пиратов.

«Президент этому уделяет большое внимание», — заключил он.

Ранее обозреватели Daily Express пришли к выводу, что Владимир Путин унизил британского премьер-министра Кира Стармера отправкой российского ракетного фрегата «Адмирал Григорович» в Ла-Манш.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok