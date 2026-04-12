Песков: Путин охраняет интересы России от международного пиратства

Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание теме охраны интересов страны от международного пиратства. Роль главы государства в этом вопросе отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит агентство РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, что за последние месяцы государство неоднократно сталкивалось с проявлениями международного пиратства в отношении коммерческих судов, которые так или иначе связаны с российской собственностью и товаром. Песков отметил, что любая страна имеет право защищать себя и принимать меры по охране своих интересов от пиратов.

«Президент этому уделяет большое внимание», — заключил он.

Ранее обозреватели Daily Express пришли к выводу, что Владимир Путин унизил британского премьер-министра Кира Стармера отправкой российского ракетного фрегата «Адмирал Григорович» в Ла-Манш.

