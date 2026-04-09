Daily Express: Путин унизил Стармера отправкой российского фрегата в Ла-Манш

Российский лидер Владимир Путин поставил на место британского премьер-министра Кира Стармера, переместив ракетный фрегат «Адмирал Григорович» в Ла-Манш. С таким мнением выступили обозреватели Daily Express.

«Путин унизил Стармера, отправив фрегат <…> через Ла-Манш», — отмечает издание.

Как подчеркнул автор, таким шагом президент России бросил вызов британскому премьеру. Ранее Кир Стармер обвинил главу российского государства и президента США Дональда Трампа в скачках цен на электроэнергию. По его словам, в результате действий двух лидеров цены постоянно то растут, то снижаются.

В четверг стало известно, что два российских танкера шли в сопровождении корабля в момент, когда проходили через Ла-Манш.

Летом прошлого года, в День Военно-морского флота (ВМФ), российский лидер Владимир Путин посетил фрегат «Адмирал Григорович», участвовавший в отражении ударов беспилотников на Ленинградскую область.

