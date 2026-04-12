Президент Кубы высказался о возможности войны с США

Президент Кубы: Гавана не хочет войны с США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель высказался о возможности войны с США, заявив, что Гавана этого не хочет. Его слова передает телеканал NBC News.

Глава республики заверил, что позиция Куба неагрессивна. Диас-Канель также заявил, что считает достижение соглашений с США сложной задачей. При этом он не исключил, что такое возможно.

Ранее газета The New York Times писала, что Соединенные Штаты заявили Кубе, что для достижения значимого прогресса в переговорах Мигель Диас-Канель должен уйти в отставку. Утверждается, что отставка кубинского лидера стала бы для президента США Дональда Трампа символической победой.