18:07, 12 апреля 2026Мир

Президент Кубы высказался о возможности войны с США

Зарина Дзагоева
Фото: Adalberto Roque / Pool / Reuters

Президент Кубы Мигель Диас-Канель высказался о возможности войны с США, заявив, что Гавана этого не хочет. Его слова передает телеканал NBC News.

Глава республики заверил, что позиция Куба неагрессивна. Диас-Канель также заявил, что считает достижение соглашений с США сложной задачей. При этом он не исключил, что такое возможно.

Ранее газета The New York Times писала, что Соединенные Штаты заявили Кубе, что для достижения значимого прогресса в переговорах Мигель Диас-Канель должен уйти в отставку. Утверждается, что отставка кубинского лидера стала бы для президента США Дональда Трампа символической победой.

    Последние новости

    Путин назвал полет Гагарина в космос осуществлением мечты человечества

    В США обеспокоились превосходством России в производстве БПЛА

    Благодатный огонь привезли в главный храм Крыма

    Глава «Роскосмоса» поздравил соотечественников с Пасхой

    Россияне возложили цветы к памятнику Гагарину в Буэнос-Айресе

    В России оценили финансовые последствия выхода США из ВОЗ

    Спасшей десятки человек гигантской крысе-саперу поставили памятник

    «Локомотив» вырвал ничью у махачкалинского «Динамо» в матче РПЛ

    Трамп пригрозил Китаю пошлинами в случае помощи Ирану

    Путин заявил о работе космического потенциала России на суверенитет и безопасность

    Все новости
